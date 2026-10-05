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Царьград

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Украдены 2700 кошек "на мясо". Задержана банда - 12 человек

Украдены 2700 кошек "на мясо". Задержана банда - 12 человек

Во Вьетнаме банда из 12 человек занималась похищением домашних кошек. Следствие работает по делу, подозреваемые признались, что нелегальной деятельностью занимаются давно и за это время "на мясо" продано более двух тысяч животных.

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