Украдены 2700 кошек "на мясо". Задержана банда - 12 человек

Во Вьетнаме банда из 12 человек занималась похищением домашних кошек. Следствие работает по делу, подозреваемые признались, что нелегальной деятельностью занимаются давно и за это время "на мясо" продано более двух тысяч животных.
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