Третья мировая, которая идёт

Элиты Запада уже ведут войну без её объявления То, что третья мировая война – это дорога в один конец, понимают и глупцы, и умники.
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