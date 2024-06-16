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Русская весна

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Генерал Куят: Вашингтон уже признал интересы России, теперь нужно, чтоб и Зеленский перестал упираться

Генерал Куят: Вашингтон уже признал интересы России, теперь нужно, чтоб и Зеленский перестал упираться

Пришло время прекратить военные действия», — пишет экс-главнокомандующий силами НАТО генерал Харальд Куят в гостевой статье для немецкого издания Berliner Zeitung.

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