Следователи зафиксировали попадание в двигатели летевшего из Таиланда «Боинга» байкальских чирков

В понедельник Южнокорейский совет по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий опубликовал отчёт с предварительными результатами расследования крушения самолёта авиакомпании Jeju Air в прошлом месяце.
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