Американский лидер Дональд Трамп изобразил Венесуэлу в виде 51-го штата США. На своей странице в соцсети Truth Social он выложил картинку, где территория Венесуэлы на карте раскрашена в цвета американского флага.
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