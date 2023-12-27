Большинство поляков хотят увольнения депутата, загасившего ханукальные свечи

Большинство поляков считают, что депутата от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя, следует лишить мандата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии