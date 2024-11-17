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Мужчина угрожал взорвать баллоны с газом ради встречи с женой во Владивостоке

Мужчина угрожал взорвать баллоны с газом ради встречи с женой во Владивостоке

Россиянин угрожал взорвать во Владивостоке баллоны с газом у дома, требуя встречи с женой. «Полицейские задержали 32-летнего жителя Дальнегорска и доставили его в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении полиции.

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