Мужчина угрожал взорвать баллоны с газом ради встречи с женой во Владивостоке

Россиянин угрожал взорвать во Владивостоке баллоны с газом у дома, требуя встречи с женой. «Полицейские задержали 32-летнего жителя Дальнегорска и доставили его в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии