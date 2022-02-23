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Санкции ЕС за признание Россией ДНР и ЛНР вступили в силу, опубликованы списки фигурантов

В санкционный список включены высокопоставленные официальные лица России, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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