Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Километры огня, Киев такого еще не видел: 5 августа Россия начала отвечать по-настоящему — за Геленджик, за Крым, за НПЗ и Wildberries

Километры огня, Киев такого еще не видел: 5 августа Россия начала отвечать по-настоящему — за Геленджик, за Крым, за НПЗ и Wildberries

  Кличко в ужасе — горят склады, заводы, трудно дышать — произошла утечка аммиака Когда 3 августа беспилотник ВСУ спикировал на многолюдный пляж в Геленджике, где в тот момент находились сотни отдыхающих и пошли первые сообщения об убитых — взрослых и детях, некоторые украинские тг-каналы написали: всё, в течение трех суток ждите кошмар в Киеве.

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