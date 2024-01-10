Экономист Иванова-Швец: с 1 февраля проиндексируют пособие по безработице

Начиная с 1 февраля, пособие по безработице в России будет индексироваться ежегодно. Об этом сообщила Людмила Иванова-Швец доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.
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