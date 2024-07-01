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Спички - не игрушка

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Бывший разведчик-нелегал объяснил, почему Путин отказался от быстрой победы над Западом

Бывший разведчик-нелегал объяснил, почему Путин отказался от быстрой победы над Западом

© Kremlin Pool/Globallookpress У России есть и были для этого все возможности, но Владимир Путин сознательно и целенаправленно отказался от того, чтобы одержать быструю победу над коллективным Западом.

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