Тайна исчезновения сбережений Сталина после его смерти

Тема сталинских финансов волнует многих исследователей. До сих пор нет точной информации о том, куда делось приличное состояние «отца народов» после его смерти, и почему наследники получили только «пару сапог, два френча, трубку и пять рублей».
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