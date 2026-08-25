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Пятый канал

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Ланч-бокс для школы: какой контейнер подойдет ребенку и не создаст проблем

Ланч-бокс для школы: какой контейнер подойдет ребенку и не создаст проблем

С началом учебного года многие родители задумываются, как выбрать контейнер для еды школьнику. Ребенку приходится проводить в школе несколько часов, посещать дополнительные занятия или оставаться на продленке, поэтому важно, чтобы перекус или обед были удобными для хранения и безопасными.

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