Александр Макеев

Макрон лично будет выплачивать компенсацию семьям убиваемых в нацистской Украине французских легионеров. 20 тысяч легионеров по 1 миллион евро, итого каких-то жалких 20 миллиардов евро! Это же какой гуманизм от Макрона семьям убиенных им! Он может ещё 200 тысяч французских легионеров подбросить на убой в нацистскую Украину! Чтобы ещё 200 миллиардов евро выплатить гуманитарной помощи семьям убиенных!