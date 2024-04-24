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НАТО начало готовить оборону Одессы: Первая тысяча французов прибыла в город...

НАТО начало готовить оборону Одессы: Первая тысяча французов прибыла в город...

  С французскими боевиками в город приехали офицеры североатлантического альянса. Но действовали они скрытно — никто не хотел попасть под огонь русских войск.

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Комментарии
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Виктор K
Прибыли в Одессу, подготовить к  торжественной сдачи города .
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1 час.
Александр Макеев
Макрон лично будет выплачивать компенсацию семьям убиваемых в нацистской Украине французских легионеров. 20 тысяч легионеров по 1 миллион евро, итого каких-то жалких 20 миллиардов евро! Это же какой гуманизм от Макрона семьям убиенных им! Он может ещё 200 тысяч французских легионеров подбросить на убой в нацистскую Украину! Чтобы ещё 200 миллиардов евро выплатить гуманитарной помощи семьям убиенных!
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1 час.
Vladimir Tolstyh
У России снова появится официальный повод, побывать в Париже....
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40 мин.

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