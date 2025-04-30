"Ъ": АНО ВТ попросила запретить госзакупки иностранных компьютеров и планшетов

Автономная некоммерческая организация "Вычислительная техника" (АНО ВТ), объединяющая крупнейших российских производителей электроники, предложила полностью запретить закупку продукции от иностранных конкурентов.
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