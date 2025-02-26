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Царьград

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В сети появились кадры с места удара беспилотников ВСУ в Туапсе

В сети появились кадры с места удара беспилотников ВСУ в Туапсе

Атака продолжается больше четырёх часов.SHOT опубликовал кадры с места удара дронов ВСУ в Туапсе. Беспилотник атаковал трёхэтажный жилой дом и спровоцировал пожар.

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