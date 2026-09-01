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SPORT24.ru

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Акинфеев показал совместную тренировку с Кисляком и спросил его о готовности к матчу с «Зенитом»

Акинфеев показал совместную тренировку с Кисляком и спросил его о готовности к матчу с «Зенитом»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своем телеграм-канале показал, как занимается в тренажерном зале вместе с полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком и поинтересовался у молодого партнера по команде, успеет ли тот восстановиться к матчу 7-го тура против петербургского «Зенита»Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своем телеграм-канале показал, как занимается в тренажерном зале вместе с полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком и поинтересовался у молодого партнера по команде, успеет ли тот восстановиться к матчу 7-го тура против петербургского «Зенита»В матче 6-го тура против «Акрона» (2:2) Кисляк покинул поле на 20-й минуте из-за травмы.

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