Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Ждуны»-убийцы навели ВСУ на пекарню Лисичанска

«Ждуны»-убийцы навели ВСУ на пекарню Лисичанска

Наводку дали «ждуны» Жители Лисичанска рассказали подробности обстрела пекарни украинцами 4 февраля был объявлен в ЛНР днем траура.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Найти тварей и расстрелять.
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4 час.
Олег Самойлов
К сожалению у нас в России ОЧЕНЬ много публики, которая ЛЮБЫМИ путями и  способами стремится напакостить России! И попали они к нам не после 2014 года многие, а еще со времен СССР! И вот сейчас они и занимаются всей этой мерзотной деятельностью. Кто-то леса поджигает, кто-то торговые центры, кто-то автостоянки, автосервисы и далее по списку, кто-то просто изподтишка гадит своими высказываниями. Что поделаешь, законы у нас такие, что падаль всякую пришибить не позволяют, а надо бы...
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4 час.
АндрейБорков
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1 час.

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