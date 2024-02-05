«Ждуны»-убийцы навели ВСУ на пекарню Лисичанска

Олег Самойлов

К сожалению у нас в России ОЧЕНЬ много публики, которая ЛЮБЫМИ путями и способами стремится напакостить России! И попали они к нам не после 2014 года многие, а еще со времен СССР! И вот сейчас они и занимаются всей этой мерзотной деятельностью. Кто-то леса поджигает, кто-то торговые центры, кто-то автостоянки, автосервисы и далее по списку, кто-то просто изподтишка гадит своими высказываниями. Что поделаешь, законы у нас такие, что падаль всякую пришибить не позволяют, а надо бы...