Диверсия на энергосистеме Германии: Обнаружены 6 пусковых установок

В западной Германии разгорается скандал вокруг энергетической безопасности. Правоохранители земли Северный Рейн-Вестфалия обнаружили шесть пусковых установок неподалёку от выведенной из строя электроподстанции в городе Бергхайм.
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К хренам собачьим гитлер-рейх!!! ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ СВОЕЙ ТУПОСТЬЮ!!
Визитку Путина уже нашли?
Все же восточных немцев мы правильно воспитывали - значительно меньше идиотов ныне вылупляется.
Брюсселю нужна угроза. Её нет - но нужно её придумать и состряпать ещё одну... ЕС смешон и всё больше стран это видят.
Ну как же так, Максим Максимович?... Ну вроде бы опытнейший разведчик, столько лет прослужить в Главном управлении имперской безопасности и так проколоться!... Это тебе не чемодан радистки Кэт с отпечатками пальцев... Тут посерьезнее дело будет...)))
Ну, если уж и в Сеуте нашли , что виноваты русские, то тут сам бог велел назначить виновными русских.🤣🤣