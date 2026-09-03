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Медвежий угол

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Диверсия на энергосистеме Германии: Обнаружены 6 пусковых установок

Диверсия на энергосистеме Германии: Обнаружены 6 пусковых установок

В западной Германии разгорается скандал вокруг энергетической безопасности. Правоохранители земли Северный Рейн-Вестфалия обнаружили шесть пусковых установок неподалёку от выведенной из строя электроподстанции в городе Бергхайм.

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Новый комментарий от пользователя
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Балу -

Ну как же так, Максим Максимович?... Ну вроде бы опытнейший разведчик, столько лет прослужить в Главном управлении имперской безопасности и так проколоться!... Это тебе не чемодан радистки Кэт с отпечатками пальцев... Тут посерьезнее дело будет...)))