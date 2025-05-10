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Поварёнок с лучшими рецептами

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  • Роман Нектов
    Похоже во 2-ом предложении!Очень быстрый и в...
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Десерт из йогурта с базиликом и клубникой

Десерт из йогурта с базиликом и клубникой

Этим рецептом хочу поздравить всех МАМОЧЕК с Днём матери! С этим самым добрым, самым светлым, самым нежным праздником! Пусть все мамочки на земле будут здоровы, любимы своими детками и счастливы от того, что любимые дети их уважают, ценят и не забывают! Базилик более знаком и популярен в таких блюдах, как капрезе, в сочетание с помидоры-моцарелла или в качестве начинки для домашней пиццы.

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