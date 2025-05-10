Десерт из йогурта с базиликом и клубникой

Этим рецептом хочу поздравить всех МАМОЧЕК с Днём матери! С этим самым добрым, самым светлым, самым нежным праздником! Пусть все мамочки на земле будут здоровы, любимы своими детками и счастливы от того, что любимые дети их уважают, ценят и не забывают! Базилик более знаком и популярен в таких блюдах, как капрезе, в сочетание с помидоры-моцарелла или в качестве начинки для домашней пиццы.