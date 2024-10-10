⛔️ Какие улицы и дороги в Феодосии остаются перекрытыми из-за пожара на нефтебазе «Ликвидация последствий ЧС продолжается.
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⛔️ Какие улицы и дороги в Феодосии остаются перекрытыми из-за пожара на нефтебазе «Ликвидация последствий ЧС продолжается.