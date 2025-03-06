Какой сегодня праздник: 7 марта – День рождения телефона

7 марта ежегодно отмечается День рождения телефонного аппарата. Именно в этот день в 1876 году американский изобретатель Александр Белл получил патент на устройство для передачи голосовых или других звуков посредством электрических колебаний.
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