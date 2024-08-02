Украина осталась участником более 200 договоров в рамках СНГ

Украина осталась участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.
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