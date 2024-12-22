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Сапета: «150 тысяч в Медиалиге — потолок по деньгам. А зарплата в клубе РПЛ уносит тебя в совершенно другой мир»

Сапета: «150 тысяч в Медиалиге — потолок по деньгам. А зарплата в клубе РПЛ уносит тебя в совершенно другой мир»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал о заработках в российском футболе.

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