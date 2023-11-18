Врач Соломатина назвала продукты, приводящие к скорой смерти

По словам медика, чтобы дожить до 100 лет, нужно исключить из рациона солёные и сладкие блюда.Чтобы продлить свою жизнь и улучшить общее самочувствие, по слова врача-диетолога Елены Соломатиной, людям в возрасте следует исключить из рациона очень солёные и сладкие блюда и продукты с трансжирами.