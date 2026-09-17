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Иркутск Сегодня

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За восемь месяцев жители Шелехова перевели аферистам свыше 35 млн рублей

Более 200 жителей Шелеховского района стали жертвами мошенников с начала года. Они перевели более 35 млн рублей.

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