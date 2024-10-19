Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту

Соревнования проходили в Махачкале Петербургские спортсмены показали высокий уровень подготовки на чемпионате России по гребному спорту, который прошел в столице Дагестана, рассказали в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.