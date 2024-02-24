Белый дом: США столкнулись с трудностями при конфискации активов РФ

Global Look Press/Sean Kilpatrick/STRSKP Попытка изъять замороженный активы России обернулись трудностями для вашингтонской администрации, призналась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга с журналистами.
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