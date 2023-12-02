Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда

Геннадий Бережнов

На фото снизу девушка в красном выглядит "прекрасно"! Однако постоянно совать свой нос во все места не проходит бесследно. Метила в ЛГБТ, а тут нате. Да ещё её мужик голый мотается по сцене от недостатка внимания. Ну как тут не закричишь!