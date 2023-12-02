Дилетант о политике Я думаю - чего Ксюша Собчак так раскричалась? Прямо, бедная, в голосину, как раньше в селах на похоронах.
Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда
Комментарии
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Геннадий Бережнов
На фото снизу девушка в красном выглядит "прекрасно"! Однако постоянно совать свой нос во все места не проходит бесследно. Метила в ЛГБТ, а тут нате. Да ещё её мужик голый мотается по сцене от недостатка внимания. Ну как тут не закричишь!
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4 час.
Александр Дамиров
Эта мразь с лошадиным лицом и императорскими амбициями пытается засветиться.
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1 час.
Л
Людмила
Ей бы об Израиле беспокоиться, а она всё в России ошивается...гнать до самой стены плача, только там её место.
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1 час.
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