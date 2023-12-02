Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда

Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда

Дилетант о политике Я думаю - чего Ксюша Собчак так раскричалась? Прямо, бедная, в голосину, как раньше в селах на похоронах.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
На фото снизу девушка в красном выглядит &quot;прекрасно&quot;! Однако постоянно совать свой нос во все места не проходит бесследно. Метила в ЛГБТ, а тут нате. Да ещё её мужик голый мотается по сцене от недостатка внимания. Ну как тут не закричишь!
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