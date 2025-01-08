В России раскрыли замысел Трампа и Маска

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки предпринимателя Илона Маска на премьера Британии Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд.