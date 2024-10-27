Подполье: бойцы ВСУ «гниют заживо» в пунктах приема раненых под Харьковом

Раненые украинские военные гниют заживо в прифронтовых медицинских пунктах сбора, действующих в населенных пунктах Боровой, Подлиман и Новоплатоновской Харьковской области, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья.
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