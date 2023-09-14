Хакнем

392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Для начала надо решить главную проблему - ВЫДВОРИТЬ ВСЕХ МИГРАНТОВ ИЗ СТРАНЫ.  Пока они станут русскими, они нас сто ...Очередной скандал...
  • Galina
    Непонятно,почему в ГД, а особенно в Совете федерации пожизненно сидят одни и те же люди? Пример-сенатор Нарусова!Очередной скандал...
  • Erl Schweizer
    В тысячах школ происходят тысячи событий ежедневно, русские националисты берут лишь те события, которые удовлетворяют...Очередной скандал...

Ключевые вопросы для родителей перед отправкой ребенка в школу

Ключевые вопросы для родителей перед отправкой ребенка в школу

Перед началом учебного года каждый родитель сталкивается с множеством вопросов: как обеспечить здоровье и физическую активность ребенка, какие учебные предметы нуждаются в дополнительном внимании, как развивать навыки, которые пригодятся в будущем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх