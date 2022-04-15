Происшествия

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В Перми госавтоинспекторы составили 18 административных протоколов на водителя внедорожника

Сотрудники полка ДПС при несении службы на территории Индустриального района, с целью проверки документов, потребовали водителя внедорожника остановиться.

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