Чистая прибыль CarMoney по МСФО в I полугодии сократилась на 26%

«Смарттехгрупп», материнская компания финтех-сервиса CarMoney, сократила чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2024 года на 26% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 176 млн рублей, следует из отчета компании.
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