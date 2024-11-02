Дезертирство становится серьезной проблемой в украинской армии

Более 100 тысяч украинских военнослужащих стали дезертирами, пишет infoBRICS. Причины этого – неэффективное управление, тяжелейшее морально-психологическое состояние, просчеты командного состава и страх смерти.
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