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Экс-футболист Булыкин: Черчесов еще появится и наведет шороху

Экс-футболист Булыкин: Черчесов еще появится и наведет шороху

Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал о разговоре с бывшим тренером венгерского "Ференцвароша" Станиславом Черчесовым перед матчем чемпионата России между красно-зелеными и "Оренбургом", передает "Спорт-Экспресс".

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