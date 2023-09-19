Экс-футболист Булыкин: Черчесов еще появится и наведет шороху

Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал о разговоре с бывшим тренером венгерского "Ференцвароша" Станиславом Черчесовым перед матчем чемпионата России между красно-зелеными и "Оренбургом", передает "Спорт-Экспресс".