Минобороны Беларуси и делегация Вооруженных сил Пакистана обсудили направления сотрудничества

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси генерал-майор Олег Воинов провел переговоры с пакистанской военной делегациейНачальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси генерал-майор Олег Воинов провел переговоры с пакистанской военной делегацией во главе с начальником управления международного военного сотрудничества Объединенного штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан генерал-майором Махмудом Захидом.