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Пушилин заявил, что Артемовск пока нельзя разминировать

Пушилин заявил, что Артемовск пока нельзя разминировать

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Операции по разминированию в Артемовске на данный момент рано проводить, поскольку для этого потребуется отодвинуть линию фронта, заявил в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ДНР Денис Пушилин.

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