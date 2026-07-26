Развод после 20 лет брака: 7 известных актеров, которые неожиданно ушли из семей

Некоторые звездные браки годами кажутся публике образцовыми — без скандалов и громких заголовков. Тем неожиданнее звучат новости об их распаде, когда супруги расходятся после десятилетий совместной жизни Андрей Мерзликин Брак Андрея Мерзликина и его супруги Анны долго казался безупречным: двадцать лет вместе, четверо детей и ни одного публичного скандала.