Развод после 20 лет брака: 7 известных актеров, которые неожиданно ушли из семей

Некоторые звездные браки годами кажутся публике образцовыми — без скандалов и громких заголовков. Тем неожиданнее звучат новости об их распаде, когда супруги расходятся после десятилетий совместной жизни Андрей Мерзликин Брак Андрея Мерзликина и его супруги Анны долго казался безупречным: двадцать лет вместе, четверо детей и ни одного публичного скандала.
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