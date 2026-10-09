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ВК Пресс

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Страшный налет по Белгородчине! Погибли супруги, ранен ребенок

Страшный налет по Белгородчине! Погибли супруги, ранен ребенок

Два человека погибли, еще четверо мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородский округ.

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