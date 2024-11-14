"Пока состояние тяжёлое, но стабильное":О состоянии пострадавшего в результате происшествия на обрушившемся мосту в Крыму рассказал "Известиям" заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев.
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