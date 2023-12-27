В России аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатра и нарколога

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, призванный урегулировать индустрию детских квестов в стране. Теперь актерам, работающим с детьми, необходимо иметь профильное образование и предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, сообщают «Известия».
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