«АвтоВАЗ» вслед за русской душой стал второй загадкой России

Автогигант постоянно повышает цены на машины, но все время просит помощи от государства. Куда деньги уходят? Иван Рыбин Фото: Софья Сандурская/ТАСС Ответственные за «АвтоВАЗ» лица констатируют крайне тревожное положение дел на предприятии: хотя продажи растут, долговая нагрузка увеличивается.
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