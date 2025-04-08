РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Опять у хохлопитеков кондиционер взорвался? Так они по моему отмазывали свои удары по Мариуполю...Киев срочно созыв...
  • александр крот
    Неужели прлснулисьАрбитраж Москвы а...
  • Валерьян Смогловский
    До. 20.сожгут.все.что.можно.и.нельзя а. Гуманисты. И. МО. Сидят. Ждут. Как. БЫ. Их. Не. Осудили. Порядочность. Прждев...ВСУ активизировал...

Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР

Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Троицком муниципальном округе в ЛНР. В результате удара дрона погибла 60-летняя женщина, сообщается в телеграм-канале правительства Луганской народной республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх