Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Троицком муниципальном округе в ЛНР. В результате удара дрона погибла 60-летняя женщина, сообщается в телеграм-канале правительства Луганской народной республики.
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