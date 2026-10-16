“National Democrats have been growing increasingly confident about the gains they could make in Washington in this year’s midterm elections in a favorable political climate fueled by voter frustrations about the economy and growing disapproval of President Donald Trump,” NBC News reports.
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