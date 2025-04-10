Не допустить нового «Хануна»: Приморье меняет стратегию борьбы с наводнениями

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля, ФедералПресс. В 2023 году разрушительный тайфун «Ханун» обрушился на Приморье, нанеся ущерб свыше 7,7 млрд рублей и окончательно доказав: прежние подходы к борьбе со стихией больше неэффективны в меняющихся климатических условиях.