Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viach
    Когда автор не знает русского языка, он вызывает жалость, только не понять зачем берётся не за своё дело?! Вот это, ч...ВСУ не хватает вс...
  • Сергей Бессонов
    Скорее невесело подшучивали, так мы сами прошли это, да жили бедно,  потому что Запад сотни лет задерживал развитие, ...Санкции потерпели...
  • ВераВерная
    Тимати сам-то на моджахеда похож. Совсем берега попутал?"ТАДЖИКИ НЕ ВИНОВ...

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия  не  имеет  права  голоса  в  том,  кого  можно  брать  в NATO,  а  кого  нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх