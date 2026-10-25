Каждый родитель хочет подготовить ребенка к будущей взрослой жизни. Всем хочется, чтобы их дети выросли умными, здоровыми, уверенными в себе людьми.
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