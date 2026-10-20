Члены ЕАЭС подготовили доклад, из которого следует, что экспорт производимых Арменией товаров упадёт на 30—50% в случае приостановки членства в объединении.
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