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«Ордабасы» против «Кызылжара». Приходите поддержать команду на стадионе!

«Ордабасы» против «Кызылжара». Приходите поддержать команду на стадионе!

В 16 туре Чемпионата Казахстана по футболу «Ордабасы» встретятся с «Кызылжаром». Матч пройдет 22 июля, в 21:00 по местному времени на Центральном стадионе им.

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